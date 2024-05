Ojciec Igi Świątek nie pojawia się na trybunach. Tomasz Świątek dostał ultimatum od córki

Matka trójki ... 29 min. temu zgłoś do moderacji 90 59 Odpowiedz

Mój 10-letni syn od pół roku nie wychodzi z domu. Niestety, nie chodzi do szkoły, przez co prawdopodobnie będzie powtarzał klasę. W dodatku w dzień spi, a w nocy jest aktywny, przez co nie daje innym domownikom spać. Lekarz rozkłada ręce i chce faszerować go lekami. Koleżanka mówi, że powinnam chodzić na spacery, ale syn nie wychodzi z łóźka do 17, ale ja również nie wypuszczam Karola na dwór bo boję się, że udar dostanie. Ojciec mój mąż Mycha ma na wszystko wywalone. On ma swój świat i nic go dzieci nie interesują. Drugi syn też od marca do szkoły nie chodzi przez to, że ten pierwszy również nie chodzi. Nie rozumie, że brat jest chory. Nikt mi nie chce pomóc a naprawdę nie wiem, co dalej mam robić.