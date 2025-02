Oto WYKSZTAŁCENIE Marianny Schreiber. Nie, nie skończyła Wyższej Szkoły Robienia Hałasu

$ Uśmiechnięta koalicja obawia się skutków politycznych ETS 2 mogą stracić władze Rozszerzenie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami na ogrzewanie i transport mocno uderzy w kieszenie Polaków. Skutków politycznych tych działań zaczyna obawiać się uśmiechnięta koalicja, która do tej pory jednoznacznie popierała skrajnie szkodliwą dla Polski unijną politykę energetyczno-klimatyczną. Wprowadzony w 2005 roku EU ETS, czyli Europejski System Handlu Emisjami, to narzędzie polityki klimatycznej w Unii Europejskiej. Polega on na tym, że niektóre podmioty gospodarcze – m.in. energetyka, przemysły energochłonne, transport morski i powietrzny – na giełdzie energii w Lipsku muszą kupować uprawnienia do emisji dwutlenku węgla w takich ilościach, ile tego gazu wyemitowały, w celu ich umorzenia. Obrazowo to ujmując, umorzenie oznacza, że po ich zakupie uprawnienia te są targane i spuszczone w toalecie (czy też odpowiednio redukowane w systemie informatycznym). To nic innego jak dodatkowy zielony europodatek nałożony na gospodarkę. Początkowo podatek ten nie był wysoki i przez to akceptowalny dla gospodarki, potem jednak jego cena poszybowała w górę, sięgając nawet 100 euro. Niestety w ramach nasilającej się walki z dwutlenkiem węgla, a tak naprawdę ze zwykłymi mieszkańcami Unii Europejskiej, rządzący eurokraci doszli do wniosku, że Europejski System Handlu Emisjami należy rozszerzyć na ogrzewanie i transport samochodowy.