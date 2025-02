Partner Jennifer Garner nie odpuszcza. Ma dosyć Afflecka w ich życiu: "Nie będzie w stanie dłużej znieść tej sytuacji"

Po rozwodzie Jennifer Garner zaczęła spotykać się z Johnem Millerem , prezesem firmy technologicznej Cali Group. Ich relacja, choć początkowo nieformalna, z czasem zaczęła się zacieśniać. Garner przedstawiła Millera dzieciom i ona także miała okazję, by poznać pociechy z jego poprzedniego małżeństwa.

Ben Affleck rozwali nowy związek byłej żony?

Od jakiegoś czasu pojawiają się jednak informacje, że bliska więź Garner z byłym mężem stała się wyzwaniem dla jej związku z Millerem, albowiem ten musiał wykazać się m.in. cierpliwością, akceptując częstą obecność Bena w życiu Jennifer. Niestety jak przyznał informator jednego z serwisów, mężczyźnie zaczęło to przeszkadzać.

John wykazał się cierpliwością świętego, był wspierający i wyrozumiały dla sytuacji Jen z Benem. Ale w tym momencie nawet on doszedł do ściany. Ciągła obecność Bena jest bardzo trudna do zniesienia, John czuje się jak piąte koło u wozu w swoim własnym związku - powiedział informator "Life & Style".