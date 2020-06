Partnerka Dawida Narożnego z "Pięknych i Młodych" jest W CIĄŻY? "Nie robią z tego wielkiej tajemnicy"

O discopolowym zespole Piękni i Młodzi zrobiło się głośno na początku tego roku, gdy między jego członkami doszło do najpoważniejszego konfliktu w ich dotychczasowej karierze. Magdalena i Dawid Narożni , bo o nich mowa, przez pół roku od ogłoszenia informacji o swoim rozwodzie dawali wspólnie występy, zapewniając, że świetnie się ze sobą dogadują . Za kulisami ich współpraca była jednak zdecydowanie bardziej burzliwa.

Ostatecznie Narożny opuścił zespół i zaczyna solową karierę, ale nie poprawiło to relacji między byłymi małżonkami. Kiedy ostatnio ich córka Gabrysia szła do komunii, Dawid pokazał, co myśli o obecności byłej małżonki na uroczystości: