Partnerka Macieja Orłosia przykuwa spojrzenia w ORYGINALNEJ stylizacji na premierze "Elvisa" (ZDJĘCIA)

W przeciwieństwie do Agnieszki, która wybrała na tę okazję casualowy "look", Koziejowska postawiła tego wieczoru na "awangardę". Wystroiła się w biały top z dwiema przymocowanymi do biustu różami, które mocno zaburzyły proporcje jej sylwetki. Do tego dobrała białe szoty z wysokim stanem, marynarkę z szerokimi ramionami i sandałki na obcasie. Celebrytka zrezygnowała tym razem z biżuterii, a długie włosy zaczesała gładko na boki.