Paula Tumala o kulisach opieki nad córkami: "Płaczę razem z nimi"

Mnie najbardziej w tej kwarantannie denerwuje to, ze wciaz jem! Nic mi nie przeszkadza tylko to, ze im wiecej jem, tym bardziej jestem glodna. Gotuje, sprzatam, bawie sie z corka, gramy, ogladamy bajki i filmy, robimy rozne rzeczy na ktore wczesniej nie bylo czasu etc... tylko jesc sie chce jak nigdy... tez tak macie?