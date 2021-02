Paulina Krupińska zdradza, że Sebastian Karpiel-Bułecka zmienia IMIĘ!

Na Wikipedii jest, że on ma na imię Łukasz, tylko jakoś to nikogo nie interesowało i w związku z tym, że funkcjonuje w mediach jako Sebastian, to już wszyscy się do tego przyzwyczaili - przyznała Paulina. Oczywiście nagłówki wszystkich portali brzmiały później, że "Sebastian Karpiel-Bułecka wcale nie ma na imię Sebastian, tylko Łukasz", ale dziś uważam, że to całkiem zabawna sytuacja. Wiem, że mój mąż chce zrobić z tym porządek, bo jest to frustrujące, gdy dzwonią z banku i on przez 5 sekund musi się zastanowić, czy to na pewno telefon do niego.