Paulina Młynarska apeluje do "przyjaciół z Zachodu": "OBUDŹCIE SIĘ"

Ukraina już od ponad tygodnia odpiera ataki wojsk rosyjskich. Trwająca wojna z dnia na dzień wywróciła rzeczywistość Ukraińców do góry nogami. W obliczu ataków rakietowych i bombardowań wielu obywateli musiało porzucić swoje domy i udać się do schronów. Setki tysięcy Ukraińców postanowiło również szukać pomocy za granicą. Od początku rosyjskiej inwazji jedynie do Polski przybyło już 450 tysięcy uchodźców.

Rezydująca na co dzień na Krecie dziennikarka zamieściła na Instagramie obszerny wpis, w którym w języku angielskim zwróciła się do "przyjaciół z Zachodu". Młynarska postanowiła wyjaśnić w nim, jak bardzo obecnie różni się rzeczywistość w różnych częściach kontynentu.

Przyjaciele i nieznajomi z Krety (gdzie mieszkam), Wielkiej Brytanii, Norwegii, Francji, itp. Mijamy się w sklepach i na ulicy. Uśmiechając się, pytacie "Jak się masz"? A my, z mojej, wschodniej części Europy, nie wiemy, co Wam odpowiedzieć - rozpoczęła.

Wojna trwa od tygodnia i w Polsce jest już pół miliona uchodźców. Milion już uciekło. Ludzie w Polsce, Rumunii, Węgrzech, Słowacji i Czechach słyszą, czym jest ta wojna z pierwszej ręki. Nie z mediów. To wiele zmienia. Ci ludzie są w domach naszych krewnych i przyjaciół, my - tutaj na wygnaniu, przygotowujemy dla nich domy. To nie jest abstrakcja. Ukraińcy na wygnaniu, którzy obecnie żyją przyspawani do telefonów, czekając, często bezradnie, na wieści z domu, przeżywają piekło - czytamy.