Paulina Smaszcz odpiera kolejne ataki gorliwych "fanów" na Instagramie i zapewnia: "Jestem BARDZO szczęśliwa po rozwodzie"

W całym tym zagmatwaniu internauci zdają się być szczególnie podzieleni co do moralnej oceny poczynań Pauliny Smaszcz. W ostatnią niedzielę dziennikarka zamieściła na swoim instagramowym profilu krótkie nagranie z polowania na kasztany z synem. Jako że komentarze pod nagraniem pozostały odblokowane, internauci prędko urządzili sobie tam pole do dyskusji na temat wydarzeń ostatnich dni, a Smaszcz ponownie postanowiła wkroczyć do akcji i odpowiedzieć na parę komentarzy...