Maciej Kurzajewski ostrzega Paulinę Smaszcz: "NIE POZWOLĘ, by moja była żona RANIŁA mnie i BLISKIE MI OSOBY"

Pani Paulina powinna przejść terapie to nie jest normalne zachowanie tymbardziej, że wzieli rozwód 3lata temu. Nieprzepracowane rozstanie. Lepiej by przestała żyć życiem byłego męża a zajeła sie swoim. Niech celebruje spokój. Nikomu nie pomoże jeśli będzie żyć bolesną przeszłością. Cóż miłość zdarza sie. Zapewne Pan Kurzajewski i Kasia nie wiedzieli kiedy i w jaki sposób przyznać, że świata poza sobą nie widzą. Tymbardziej zakładali zapewne, że pani Paulina będzie wojowniczką i nawet po rozwodzie będzie utrudniała im życie. Tak myśle teraz, że Kasia zapewne nie miała złych intencji ukrywając te relacje. Kasia zapewne chciała by Marcin były mąż poradził sobie emocjonalnie z ich rozstaniem. Gdy sam ułożył sobie życie na pewno poczuła sie spokojniejsza. Cóż miłość może zdarzyć sie każdemu. Jeśli ktoś przestaje kochać lub dusi sie w związku z danym partnerem. Bywają kłótnie, ciche dni. Lepiej odpuścić. Po co skazywać sie na wegetacje. Szczególnie gdy człowiek pozna wyjątkowego człowieka, który koi serce, dusze. Wtedy warto zmienić swe życie dla tego uczucia. Zapewne poleci hejt ale taka jest prawda. Do miłości nikogo zmusić nie można. Ona poprostu rodzi sie i nabiera na sile.