Paulina Smaszcz WYDAŁA OŚWIADCZENIE na temat Macieja Kurzajewskiego. "Wiem, że docierają do Was niepokojące informacje..."

W 2020 roku Maciej Kurzajewski i Paulina Smaszcz ogłosili, że się rozwodzą. Dziennikarz nie zabierał głosu w tej sprawie, a celebrytka wyznała w kilku wywiadach, że to ona podjęła decyzję o rozstaniu, bo "czuła się samotna". Niedawno wydała książkę, w której jest dużo bardziej wylewna. W swoim "coachingowym" poradniku Smaszcz, zdradziła m.in., że nie walczyła o alimenty i "musiała jak najszybciej zakończyć życie, którego nie chciała i w którym czuła się deprecjonowana i poniżana".

Wiem, że docierają do Was niepokojące informacje dotyczące mojej relacji z byłym mężem Maciejem Kurzajewskim. (...) Tym samym zwracam się z oficjalnym żądaniem, by media plotkarskie zaprzestały publikowania godzących w moje dobre imię, nieprawdziwych informacji na ten temat. Wobec mediów, które ewidentne swoimi kłamliwymi informacjami, chcą zniszczyć moje doświadczenie zawodowe, działalność na rzecz kobiet oraz drogę naukową i pracę akademicką, podjęłam kroki prawne - pisze.