Pies Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana trafił na stół operacyjny. "Będziemy z tobą, Georguś"

telewidz 30 min. temu

Jak można być tak PRYMITYWNYM człowiekiem i pozażywać całe swoje prywatne życie i swojej rodziny w internecie: z łózka, łazienki, w majtkach, staniku, itp . Nic nie robi , tylko kręci InstaStories.🤨 Osoba NARCYSTYCZNA do kwadratu. Może by tak pani Małgosiu trochę książek poczytać, pójść do teatru, na wystawę do muzeum, na koncert, to by pani jakąś wiedzę prezentowała w DDTVN.🤔 Udaje pani dziennikarkę, prezenterkę, a kompetencji brak. Zasób słownictwa ubogi, umiejętność prowadzenia programu na żywo zerowa. Za to na pierwszy plan wybija się u pani przemądrzałość na każdy temat, jaki się pojawia w programie.😏