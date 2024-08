Piotr Adamczyk został nowym prowadzącym "Dzień Dobry TVN"! Znane są szczegóły

Grall 44 min. temu zgłoś do moderacji 189 8 Odpowiedz

Pani dyrektor już nie wie co zrobić, żeby przyciągnąć widzów. Niestety straciła ich zatrudniając Rozenkową, która zniszczyła ten program, a potem żeby się nie przyznać do błędu jeszcze wyrzuciła innych fajnych prowadzących. Temu programowi już nic nie pomoże. To nie jest ten program, co kiedyś. Teraz jest nudny i mało interesujący. Ania Kalczyńska, Gosia Ohme, Aga Woźniak Starak to były prezenterki dla, których chciało się włączyć DDTVN. 🤷‍♀️