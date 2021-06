Piotr i Agata Rubikowie świętują w Paryżu 13. ROCZNICĘ ŚLUBU: "Tu pierwszy raz jadłam carpaccio z karczocha" (ZDJĘCIA)

Blacky 18 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

Tak to jest, jak warshafka wyjedzie do Paryża. Nic, tylko wiochę robią tymi zdjęciami jedzenia! Jeżdżę do Paryża regularnie, ale nigdy by mi do głowy nie wpadło, żeby tak się zachowywać w eleganckiej restauracji czy hotelu. Bu-ra-ki!