Agata Rubik tłumaczy się ze zdjęcia w bikini: "Świeciłabym tyłkiem, GDYBYM BYŁA BEZ MAJTEK"

Agata Rubik w rozmowie z Pudelkiem przekonywała ostatnio, że dokłada się do rodzinnego budżetu, pracując jako influencerka. Nic więc dziwnego, że celebrytka co chwila wrzuca do mediów społecznościowych nowe fotki i relacjonuje fanom swoje życie za pośrednictwem InstaStory. Żona Piotr Rubika podzieliła się niedawno zdjęciem z rodzinnych wakacji w Turcji, które wywołało sporo emocji wśród jej obserwujących. Gwiazdka pokazała się w stroju kąpielowym i wyeksponowała krągłe pośladki. Taki rodzaj "contentu" nie przypadł niektórym do gustu...