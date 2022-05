Piotr Jacoń o TOALECIE dla niebinarnej i transpłciowej młodzieży: "Pani dyrektor bardzo dziękuję. Panu ministrowi też chętnie bym już podziękował..."

Gość 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Współczuję sobie i moim dzieciom tych chorych czasów. Co jeszcze wymyślą? Nie zamierzam akceptować tych setek płci i nie będę uczyć tolerancji do tego moich dzieci! I nie życzę sobie żeby ktoś "edukował" je w tym temacie, a do tego się zanosi. Jak nie cierpię PiS tak cieszę się że chociażby w tym temacie mamy zgodność i na razie takich ceregieli nie ma. Ale co będzie za kilka lat. Zgroza