Piotr Kraśko trafił z córką do szpitala. "Jurku, dziękujemy"

W listopadzie byłam 2 tyg. w szpitalu z synkiem. I widziałam na własne oczy te wszystkie rozkładane fotele dla rodziców w każdej sali, nowoczesny dofinansowany przez WOŚP sprzęt diagnostyczny, łóżeczka dla małych pacjentów, szafki, itd. To nie są bajki, te pieniądze naprawdę trafiają do publicznych szpitali. Oczywiście - to nie pan Jerzy Owsiak funduje z własnej kieszeni, ale gdyby nie promowana przez niego i nagłaśniana coroczna inicjatywa, to guzik by był, a nie sprzęt i łóżka dla szpitali. To są fakty, a nie propaganda. Jeśli ktoś nie musiał być w szpitalu, nie wie nawet, jaki to ogrom wsparcia dla polskich placówek służby zdrowia.