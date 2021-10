Piotr Najsztub usłyszał wyrok za potrącenie kobiety na pasach. "Czuję teraz spokój"

WoWoW 9 godz. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Nie miałem prawajazdy, jechałem bez przeglądu, ( nie miałem prawa tam być) potrąciłem kobietę na przejsciu dla pieszych. Ale to nie moja wina, babcia miała parasol,obok były krzaki, było ciemno a lampy na przejsciu były ozdobne. A ja przecież pracuje w TV i bez jupiterów nic nie widzę i mogę wszystko na co mam ochotę. I mam kolegów w PiS-ie to możecie mi ssać.....