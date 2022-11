Pochmurny Mel Gibson eksploruje Wenecję z młodszą o 35 lat małżonką i 5-letnim synem (ZDJĘCIA)

Czasy świetności Mel Gibson ma już dawno za sobą. Niegdyś jeden z najpotężniejszych gwiazdorów stał się w Hollywood persona non grata, a wszystko za sprawą jego wyskoków o podłożu rasistowskim, homofobicznym czy antysemickim, którymi zraził do siebie całą branżę filmową. Gwoździem do trumny jego kariery były nagrania udostępnione przez jego była partnerkę, w których życzy matce swojej córki, żeby "zgwałciła ją banda czarnuchów".