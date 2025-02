"Polska Madeleine McCann" przebywa w brytyjskim areszcie. Ma stanąć przed sądem za STALKING rodziców zaginionej

"Polska Madeleine McCann" stanie przed sądem

"The Sun", powołując się na stanowisko policji w Leicestershire, donosi, że Wandelt oskarżono o prześladowanie rodziców zaginionej dziewczynki, Kate i Gerry'ego McCannów. Dwa zarzuty dotyczą okresu od 2 maja 2024 r. do 15 lutego 2025 r., kolejny od 3 stycznia 2024 r. do 21 kwietnia 2024 r., a czwarty - od 27 listopada 2024 r. do 29 grudnia 2024 r.