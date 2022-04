Pomysłowa matka Davida Beckhama wręczyła Nicoli Peltz NIETYPOWY prezent ślubny... (FOTO)

Miniony weekend należał do Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz . Jako że zarówno rodzice pana młodego, jak i panny młodej mogą pochwalić się gigantycznym majątkiem, celebrycki ślub został zorganizowany z pompą, jakiej dawno nie mieliśmy okazji uświadczyć w amerykańskim show biznesie. Zorganizowana w wartej 76 milionów dolarów posiadłości na Florydzie impreza wyniosła kosmiczne 3,5 miliona dolarów i potrwała 3 dni.

Koniec końców Nicola i Brooklyn wykazali się empatią i poprosili gości, by zamiast wręczania im prezentów ślubnych, przeznaczyli hojne datki na rzecz naszych wschodnich sąsiadów . Mimo to matka Davida Beckhama, Sandra, nie omieszkała sprezentować nowej członkini rodziny wyjątkowego podarunku, którym podbiła serce 27-latki.

Seniorka wpadła na pomysł, by poprosić znanego artystę Adama Claridge'a o spersonalizowanie pary butów Nike Air Force 1, które ozdobił malunkami tatuaży Brooklyna, a także ozdobił kilkoma górnolotnymi sentencjami. Co ciekawe, kaligrafista wykorzystał do stworzenia jednego z napisów - odręcznie napisanej modlitwy - charakter pisma ukochanej prababci Nicoli, Giny, która zmarła przed dwoma laty. Artysta zaprezentował "podrasowane" buty na swoim profilu instagramowym, zbierając od internautów morze pochwał.