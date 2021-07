Powstanie FILM DOKUMENTALNY o Robercie Lewandowskim! "Historia wzlotów i upadków, BEZ UPIĘKSZANIA"

MMM 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 6 Odpowiedz

Jak czytam te komentarze to mi się słabo robi... chłopak osiągnął sukces, nie dzieki znajomościom czy znanym krewnym tylko dzieki ciężkiej pracy, a tu same negatywy. Jak uważacie że bycie "zwykłym kopaczem" to taka prosta sprawa to czemu nie poszliście tą drogą? Moze i o was Amazon nakręcił by dokument. Mam wrażenie że Polacy Jak widzą kogoś kto doszedł do czegoś w życiu to zamiast pogratulować i brac przykład to tylko zgnoić próbują.