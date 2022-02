Prowadząca "Pytania na śniadanie" chwali się LUKSUSOWYM APARTAMENTEM ze złotymi kranami (ZDJĘCIA)

Jak to zwykle bywa, wystawny ślub i posada gospodyni "Pytania na śniadanie" zapewniły Małgorzacie Opczowskiej zainteresowanie ze strony portali plotkarskich. Zgodnie z linią programową stacji celebrytka w październiku ogłosiła się "konserwatywną mamą" i wyznała, że powierzyła opiekę nad swoim siedmioletnim synem zakonnikom. Wszystkim pochwaliła się oczywiście w prasie.

Wygląda na to, że podobne wyznania o konserwatywnych wartościach i wierze się opłaciły, bo zawodowa przygoda Opczowskiej i jej męża z TVP trwa w najlepsze. Gdy jednak Małgorzata i Jacek Łęski nie pracują na Woronicza, to zdecydowanie mają do czego wracać, o czym świadczą nowe zdjęcia. Małżeństwo postanowiło ujawnić, jak wygląda ich przytulne gniazdko.