Przemysław Czarnek wezwał na rozmowę młodego aktywistę krytykującego politykę ministra: "SZCZUJNIA na indywidualizm i różnorodność"

Polska szkoła stała szczujnią na indywidualizm i różnorodność. Protekcjonalne podejście do kobiet, brak szacunku do jakichkolwiek mniejszości sprawia, że nie każdy dobrze się czuje w budynku, który powinien być bezpiecznym miejscem do nauki. Nie ma na to zgody młodego pokolenia - powiedział Lewandowski.