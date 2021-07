Przemysław Saleta rozbawiony widokiem nagiej kobiety na ulicy. Internautka oburzona: "Pani ewidentnie POTRZEBOWAŁA POMOCY"

Amelia 23 min. temu zgłoś do moderacji 37 0 Odpowiedz

Niestety w Polsce panuje wielka znieczulica.Pamietam przerozne sytuacje.Kiedys dwoch chlopakow bili chlopaka,na przystanku troche osob bylo.We mnie wszystlo sie trzeslo,kiedy juz nie wytrzymalam i chcialam wybuchnac na nich nagle go zostawili.Nikt nie pomogl,nawet ja,chociaz we mnie sie wszystko gotowalo,bo nawet chlopy nie pomogli,druga sprawa duzo osob spi na lawkach nikt nie podejdzie,bo wiadomo uwazaja,ze to alkoholik i sie brzydza ludzie,a tak naprawde czy ktos zadaje sobie pytanie czemu on pije?!! Latwo oceniac i ludzie mowia niech wezmie sie do roboty,ale tak naprawde wiecie czemu on pije??!!! Moze sie zalamal,bo cos strasznego przeszedl w zyciu.Nie wszyscy pija,tak po prostu!!! Wielu sobie mie radzi z czums i popadsja w alkohol Ludzie tak latwo oceniaja!!!! I to mnie mega w...... Najpierw zaloz czyjes przyslowiowe buty i przejdz jego droge,a potem oceniaj!!!!!Nie przepadam za polakami