Qczaj chwali się PARTNEREM, który zasłynął z namiętnego pocałunku z Darią na sopockiej scenie. "To MÓJ STARY"

objawienie 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Co za porażka, najpierw gay jedzie i promuje wakacje w Dubaju, chociaż to kraj homofobiczny, potem z chłopakiem leci na muzułmańskie Seszele. Szkoda, ze otwarcie jako para gayów nie polecieli do Dubaju, bo wtedy by ich nie wpuścili. Powinni lecieć do Hiszpanii, na europejskie wyspy a nie promować homofobiczne kraje i wyspy.