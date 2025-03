Rafał Brzozowski ujawnia prawdę o znajomości z Edytą Górniak! "Umówiliśmy, że ona coś tam powie"

Edycie Górniak i Rafałowi Brzozowskiemu od lat zdarza się współpracować muzycznie, co nie raz rodziło pogłoski o ich bliskiej zażyłości. Media zaczęły spekulować na ten temat jeszcze intensywniej, gdy w trakcie przygotowań do Eurowizji diwa zaoferowała młodszemu koledze wsparcie, zapraszając go do swojego domu na Podhalu. Ich wspólna praca na planie różnych programów telewizyjnych dodatkowo podsycała plotki, zwłaszcza gdy oboje mówili o sobie publicznie z uznaniem i fascynacją. Choć nigdy nie potwierdzili, że ich znajomość to coś poważnego, zdawali się czerpać satysfakcję z podsycania plotek.

Rafał Brzozowski o relacji z Edytą Górniak. Wspomniał o "umowie"

Ostatnio Brzozowski był gościem w podcaście Żurnalisty. W pewnym momencie padło pytanie o Górniak. Ulubiony podcaster celebrytów zapytał wprost, czy to, co działo się między nim a Edytą, to było "coś na poważnie". Były reprezentant Polski na Eurowizji nie zamierzał owijać w bawełnę.

Nie, nie, nie - powiedział momentalnie.

Następnie opowiedział, jak naprawdę wygląda jego znajomość z mamą Allana. Przyznał się również do tego, że momentami celowo prowokowali media. Zawarli pewną "umowę". Jak zasugerował, z inicjatywy artystki.

My z Edytką sobie z tego naprawdę żartujemy i śmiejemy się. Nawet jakiś czas temu, no tak szczerze, to się troszkę umówiliśmy, że ona coś tam powie, ja coś tam powiem. Mówię: "Dobra". I tam się spotkaliśmy w studiu, ćwiczyliśmy piosenkę, ona mówi: "Wiesz, Rafałku, ja tam powiedziałam coś, że wiesz, się lubimy. Chyba się nie obrazisz?". Mówię: "Dobrze, Edi. Nie ma problemu" - otworzył się przed Żurnalistą.

