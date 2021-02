Rihanna ZAMYKA markę odzieżową po niecałych DWÓCH LATACH! "Czekamy na lepsze warunki"

Nastały trudne czasy dla fanów Rihanny . Artystka nadal pozostaje głucha na apele fanów pragnących, aby wróciła do studia nagraniowego i uraczyła ich nowym materiałem muzycznym. Zamiast tego najsłynniejsza obywatelka Barbadosu skupia się niemal wyłącznie na rozwoju intratnych biznesach , choć i te ostatnimi czasy nie radzą sobie chyba najlepiej.

Portal wwd.com poinformował w środę, że Rihanna i LVMH (koncern marek luksusowych, do którego należą m.in. Louis Vuitton, Marc Jacobs i Dior ) podjęli wspólną decyzję o zaprzestaniu prac nad sygnowaną nazwiskiem artystki linią odzieżową Fenty . Wystartowała ona zaledwie dwa lata temu i najwyraźniej nie była gotowa na załamanie rynku po pandemii koronawirusa.

W krótkim oświadczeniu wydanym przez LVMH spółka zaznacza co prawda, że jedynie wstrzymuje dalszy rozwój Fenty, nie wyklucza się więc, że Riri wróci kiedyś do projektu. Wygląda to jednak na mało prawdopodobne.