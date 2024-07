Rita Ora w prześwitującej, złotej sukience mknie ulicami Londynu na koncert (FOTO)

Rita Ora jest również wielką miłośniczką mody. Na swoim koncie ma liczne współprace, a nawet zaprojektowała własną kolekcję obuwia. To, że stylowe fatałaszki są wyjątkowo istotną częścią jej życia, artystka regularnie stara się udowadniać podczas wyjść nie tylko na ścianki, ale również na miasto. We wtorek artystka została przyłapana, gdy zmierzała na koncert Girls Aloud w klubie Shepherds Bush Empire 02. Całą uwagę skradł jednak jej odważny "look".