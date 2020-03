Rodzice Pawła Królikowskiego byli przy nim w ostatnich dniach: "Czuwali przy jego łóżku"

nie ja 22 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Śmierć dziecka, niezaleźnie od jego wieku, to.najdorsze co może człowieka spotkać, więc...wyrazy współczucia dla rodziców. Co do tego, że byli przy nim do końca, to raczej naturalne, więc nie ma o czym redaktorek pisać (dostaje wierszówkę?)