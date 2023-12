Roksana Węgiel WYMOWNIE komentuje aferę wokół zdjęcia w... bieliźnie. Głos zabrał też Kevin (FOTO)

Afera pod zdjęciem Roksany Węgiel. Wokalistka zareagowała

Węgiel postanowiła odpowiedzieć na komentarz dziennikarza, krótko dając do zrozumienia, co sądzi o negatywnych komentarzach internautów. 18-latka całą aferę skomentowała jedynie wiele mówiącym: "XD".

Pod zdjęciem Roxie w bieliźnie głos zabrał także jej ukochany, Kevin Mglej. Narzeczony wokalistki postanowił publicznie zadeklarować, że jest z niej niezwykle dumny. Podkreślił także, jak wiele pracy jego luba włożyła w to, by cieszyć się obecną formą.

Jestem z Ciebie dumny. Wiem, ile pracy i treningów kosztowała Cię ta forma, a bycie ambasadorką globalnej marki (...) na całą Polskę to wielki sukces. Keep going queen [Tak trzymaj, królowo - przyp. red] - napisał Mglej, na co Roxie zareagowała trzema czerwonymi sercami.