"Rolnik szuka żony". Paweł i Marta jednak nadal są razem? Zdradziło ich... ODBICIE W JEJ OKULARACH

Nieco więcej szczęścia niż jego koledzy z programu miał natomiast Paweł, który pod okiem kamer rozwijał swoją znajomość z Martą. Choć do tej pory ich relacja szła naprzód i wszystko wskazuje na to, że faktycznie zostaną parą, to internauci nie są o tym przekonani. Nie brakuje bowiem głosów, że oboje są z nieco innych światów.