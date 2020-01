Sandra Kubicka dostała od narzeczonego... NOWEGO PSA! Internauci bezlitośni: "JEGO TEŻ ODDASZ?"

nonkonform 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Co Wy wszyscy z tymi psami i kotami? Czym one się różnią od krowy, czy kury? Jedne można mordować, a drugie trzeba ratować i wydawać pieniądze, żeby wyleczyć i utrzymać w schronisku. Potem utrzymanie w schronisku, zbiórki itp., a i tak trafia do debila, który.... I koło się zamyka. Jak jedne można jeść, to drugie można przerabiać na mydło jak kiedyś. Z resztą są kraje gdzie się je i psy, i koty. I słynne fajerwerki. Prawie 40 mln ludzi w kraju w Sylwestra ma siedzieć cicho, bo kilka psów się boi. Jak tak już idziecie w stronę szanowania zwierząt, to koniec z trzymaniem psów jeżeli nie masz odpowiedniej wielkości ogrodu, a nie że w bloku się męczą. A skoro mamy iść dalej, to zabronić hodowli. Skoro człowiek ma wolność wyboru z kim się rozmnaża jak Harry i Megan, to dlaczego u psów i kotów dba się o czystość rasy. To chyba oznacza, że każdy kto pilnuje, żeby york kopulował tylko z yorkiem jest hitlerowcem. Wypuścić wszystkie psy i koty i niech się rozmnażają jak im się podoba. Ziemi nie uratuje, ani dbanie o zwierzęta, ani wegańskie żarcie na Złotych Globach i Oskarach, ani segregowanie śmieci. Tak czy inaczej ludzkość wyginie. To tylko kwestia kiedy i nikt nie ma na to wpływu większego niż kilka do kilku dziesięciu lat. a na koniec jeszcze modna płonąca Australia. Jest w tym momencie na świecie kilka większych pożarów ( Afryka, chyba tereny Kongo i Angoli, Rosja i w Azji) i cisza, bo koala ładniejszy i więcej kasy dla pseudo celebrytów. Świat się pali co jakiś czas, epoki lodowcowe są co jakiś czas ginie większość gatunków co jakiś czas i wmawianie sobie, że człowiek coś może w tej kwestii zrobić poza odwleczeniem o parę lat jest naiwne. Mam nadzieję, że to minie równie szybko jak metoo, które też uważało, że tylko mężczyźni gwałcą kobiety, a zapomniało, że kobiety gwałcą mężczyzn, mężczyźni gwałcą mężczyzn i kobiety gwałcą kobiety.