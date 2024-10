Sarah Ferguson komentuje stan zdrowia księżnej Kate. "Pokazuje światu, co naprawdę znaczy dbać o siebie"

Na początku roku księżna Kate przeszła zaplanowaną operację jamy brzusznej, po której na pewien czas wycofała się z życia publicznego, co wzbudziło liczne spekulacje dotyczące jej stanu zdrowia. Dopiero po kilku miesiącach ujawniła, że zdiagnozowano u niej zmiany nowotworowe , przez co musiała poddać się chemioterapii. Świat, z zapartym tchem, czekał na wiadomość o tym, że udało jej się pokonać chorobę.

We wrześniu księżna wydała emocjonalne oświadczenie w którym poinformowała, że zakończyła chemioterapię.

Sarah Ferguson zdradziła, w jakim stanie jest księżna Kate

Temat księżnej Kate cały czas elektryzuje media. Przekonaliśmy się o tym w czwartek w programie "This Morning", którego gościem była Sarah Ferguson. Była żona księcia Andrzeja, znana jako księżna Yorku, pojawiła się tam, by promować swoją nową książkę dla dzieci oraz zachęcać do regularnych badań lekarskich. Ona sama przed laty walczyła z rakiem piersi i skóry. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat wspomnianej Kate.