Sebastian Karpiel-Bułecka o zmaganiach z chorobą: "Bałem się, że wyjdę na scenę i UMRĘ"

Sebastian Karpiel-Bułecka od lat obecny jest w show biznesie, współtworząc formację Zakopower. Piosenkarz związany jest z Pauliną Krupińską, z którą to stanął na ślubnym kobiercu w 2018 roku. Wówczas to media szumnie rozpisywały się o ich góralskiej ceremonii, a zdjęcia z wesela błyskawicznie obiegły sieć. Co jakiś czas ich temat powraca w tabloidach, gdy pojawiają się plotki, że związek Krupińskiej i Karpiela-Bułecki przechodzi kryzys.

Mimo że Sebastian rzadko wypowiada się o swoim życiu prywatnym, to od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy i publikuje prywatne kadry na Instagramie. Tym razem lider Zakopower postanowił odsłonić się w podcaście "Wprost o kulturze" i wyjawił, że zmagał się z nerwicą lękową. Przyznał, że mówiąc o "zaburzeniach psychicznych" warto pamiętać również, że dotyczą one nie tylko depresji.

"Zaburzenia psychiczne" to nie tylko depresja, to także np. nerwica lękowa, z którą sam się zmagałem. Dla osób zdrowych są to często tematy abstrakcyjne, widzą faceta, który ma żonę, dzieci, w miarę dobrze wygląda i nagle ktoś taki mówi, że ma lęki, że tak, jak to było w moim przypadku, boi się, że wyjdzie na scenę i umrze - opowiadał w podcaście.

Jakiś czas temu Dorota Szelągowska zwierzyła się, że również przyszło jej zmagać się z nerwicą lękową. Przyznała, że borykała się z atakami paniki i choć jej nerwica jest już "zaleczona", to doskonale pamięta, jak trudna jest to choroba.

Nerwica lękowa bierze się głównie z tego, że nie znasz swoich emocji. Kumulujesz je w sobie i jak to w końcu wybucha, to dzieją się rzeczy straszne. Wiem, bo sama mam nerwicę lękową, co prawda już zaleczoną, ale doskonale wiem, jaki to jest mechanizm działania, wiem, jak to jest, kiedy masz ataki paniki takie, że naprawdę nie wiesz, co zrobisz - mówiła w "Dzień dobry TVN".

Dobrze, że gwiazdy coraz głośniej mówią o problemach, które niegdyś uznawane były za "tematy tabu"?

