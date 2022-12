Sebastian Karpiel-Bułecka szczerze o propozycjach z "Tańca z Gwiazdami": "Gwarantowali, że będę tam jak najdłużej"

Sebastian Karpiel-Bułecka mimo szeroko komentowanego w mediach małżeństwa z Pauliną Krupińską raczej nie jest typowym celebrytą, który walczy o zainteresowanie tabloidów. Jednak w związku z tym, że z zespołem wydał ostatnio nowy album, stara się pojawiać w mediach nieco częściej niż zwykle.

W podcaście "Wprost o kulturze", w którym niedawno wystąpił, postanowił np. nieco się otworzyć. Podczas rozmowy nieoczekiwanie wyjawił, że swego czasu zmagał się z nerwicą lękową.

Teraz był z kolei gościem programu "Talk Slow" portalu NaTemat, w którym opowiedział nie tylko o kulisach powstawania najnowszej płyty, ale i... "Tańcu z Gwiazdami". Okazuje się, że Karpiel-Bułecka był wielokrotnie zapraszany do uwielbianego przez celebrytów show. Celem zachęcenia go do udziału produkcja zapewniała nawet, że... nie odpadnie jako jeden z pierwszych.

Miałem sześć razy propozycję, żeby wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". I za każdym razem odmawiałem, a była to łatwa droga do popularności. Tym bardziej że gwarantowali mi, że tam będę jak najdłużej - zdradził, następnie wyjaśniając, dlaczego dotychczas nie zgodził się na to, by za pieniądze pląsać na parkiecie:

Nie wyobrażałem sobie siebie w roli tancerza, ubranego w te wszystkie koronki. Nie odnalazłbym się w tym kompletnie - tłumaczy, kontynuując:

Zdobyłbym pewnie w jakiś sposób tę popularność, bo oczywiście wierzę w siebie, że tańczyłbym jak przysłowiowy pieron, ale nie o to mi chodziło. Ja chciałem grać, robić muzykę i znać znany przez to, a nie przez to, że fajnie podryguję czy podskakuję.

Zaskoczeni jego podejściem?

