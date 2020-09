Sentymentalna Natalia Siwiec wspomina swoje dawne kreacje: "Ikonicznych stylizacji było MNÓSTWO"

Internauci przy okazji odważniejszych stylizacji Natalii zarzucają celebrytce, że stawia na look "rodem z ulicy". Celebrytka w rozmowie z Michałem Dziedzicem opowiedziała o podejściu do dawnych kreacji, które prezentowała na ściance. Siwiec zapewnia, że nie żałuje żadnego wyboru i przez pewne etapy musiała po prostu przejść. Najczulej wspomina zdjęcia wykonane w Rosji, po których do dziś ma uraz do sukienek zdobionych kamyczkami. Natalia skromnie dodała, że nie jest w stanie zliczyć swoich... "ikonicznych stylizacji".