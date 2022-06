Shakira i Gerard Pique POTWIERDZILI ROZSTANIE!

Asdf 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Pamietajcie, ze z zależnościa zdrowego zwiazku sie nie zbuduje. Zdrowa zależność to cos innego niz zaleznosc finansowa, emocjonalna. Musisz byc jako kobieta niezalezna, zawsze potrafic sobie poradzic sama, jakkolwiek. Gorzej jak jest dziecko, facet powinien to rozumiec i powinniscie o tym dobrze porozmawiac, takze o zabezpieczeniu siebie. Niestety u nas nigdy tak nie było, faceci nie mysla o tym w takicg kategoriach, jestes jego kobietą, nie partnerka... Potem ewentualnie balastem ale wtedy juz za późno, a jeśli nie masz wsparcia innych to kaplica. Tego sie nie uczy. Takze dlatego ze wygodne to jest.. Do czasu. Mlode kobiety widzą to ale faceci nie chca widziec, bo musieliby cos ze swojej strony zrobic, a na ten moment to im jest dobrze to po co. Slabo widze demografie póki obie strony nie wejda w madre otwarte rozmowy miedzy sobą.