Shannen Doherty nie została upamiętniona na Oscarach. Bliscy aktorki krytykują Akademię. "Jesteśmy rozczarowani"

Podczas ceremonii Oscarów nie zabrakło segmentu "In Memoriam", mającego na celu uhonorowanie zasłużonych osób ze świata kina, które odeszły na przestrzeni minionych 12. miesięcy. Pominięto w nim Shannen Doherty, co wzbudziło kontrowersje. Jej bliscy zwracają uwagę na to, że aktorka była ważną częścią Hollywood przez ponad 45 lat.