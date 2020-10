Singielka Madzia Wójcik leczy złamane serce po rozstaniu z Olehem, balując na Mykonos (ZDJĘCIA)

Hfkn d 15 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Przepraszam, może mi ktoś wytłumaczyć, a pytam totalnie bez hejtu, z czystej ciekawości i lekko zaniepokojona... dlaczego zaczęliśmy MY ludzie interesować się, promować w sieci, w mediach ludzi którzy dawniej nie mieliby szans nawet wejść do przedsionka stacji tv ??? Ludzi którzy niczego takiego w życiu nie osiągnęli aby pisać o nich w gazetach, w interecie, aby mieli fankluby itd?? Ta Pani to co takiego w życiu zrobiła, że ją pokazujecie?? Obok Pan z następnego mądrego programu... To jest dramat! Słuchajcie to jest dramat i swego rodzaju społeczna patologia, która niestety postępuje. Ja nie uważam, że ta Pani jest zła czy glupia. Ale rozłożyć się na leżaku tak aby nie było widać fałd i celulitu to potrafi co druga w moim bloku. To jest dra-mat! Jest tyle mądrych, ambitnych, wnoszących więcej w nasze życie społeczne, kulturalne, rozrywkowe kobiet zamiast darcia się w trakcie nagrywania, wyginania i gadania bzdur kobiet. Są różne kręgi społeczne, zostawmy takie wyróżnianie w internecie choćby dla naprawdę mądrych ludzi. Ja taka Madzie to widzę na osiedlach, w sklepach, na głupich fotkach koleżanek z liceum każdego dnia. Ja chcę zobaczyć coś mądrego, że smakiem, coś co mnie zatrzyma i sprawi że będę czerpała Przyjemność z czytania o tym. Świat schodzi na psy9! Kto mi to wytłumaczy w dwóch zdaniach? Nie, nie jestem gruba, nie jestem brzydka, mam spore grono przyjaciół u, kochającego męża, dziecko, dom, sos, dobre auto, nie jestem wyniosła , nie zadzieram nosa, skromnie podchodzę do życia, jestem tolerancyjna..nie muszę zatem czerpać przyjemność z pisania źle o ludziach w anonimowych komentarzach. Pytam zatem co się k##a porobiło na tym świecie, że na ściankach stoją takie Madzie i dostają za to pieniądze, a taka Wiktoria, 5 lat na uczelni, zdolna w cholerę nie ma na czynsz i szuka pracy.