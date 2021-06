"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil ogłasza: "Czas na ogromne zmiany. Chcę ZARYZYKOWAĆ NA MAKSA"

Moim marzeniem zawsze było iść na swoje, więc teraz czas na ogromne zmiany, LVL – UP!. "Gdy nie jest łatwo, to znaczy, że jest warto” i po raz drugi chcę zaryzykować na MAXA! Oby tym razem było tak cudownie jak za tym pierwszym! #Odważ się żyć! - zakończył.

Szykuje się wyprowadzka; Do żony się przeprowadziłeś? Ekstra (...) Powodzenia; Super, to teraz obok Izy otworzysz swój biznes. Trzeba zawsze iść do przodu!; Powodzenia Kamil. Leć po swoje marzenia i oczywiście do Izki; Czyli zmiana na Bytom; Super, to teraz będą z Izą razem; I słusznie, mąż powinien być przy żonie, a nie na odległość - możemy przeczytać w komentarzach pod postem Kamila.