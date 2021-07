Spragniona adrenaliny Kinga Rusin szaleje na desce podczas greckich wakacji

Didi 2 godz. temu zgłoś do moderacji 11 6 Odpowiedz

Jak każda samotna kobieta która marzy o prawdziwej milosci ale nie może jej znaleźć bo ma 'specyficzny' charakter Kinia pokazuje na fotkach jakie to fantastyczne i ciekawe ma życie. Tak samo Wedzikowska, Rosati itd..........problem w tym że tak na prawde nikogo to nie obchodzi ale skoro wam to pomaga dziewczyny to wstawiajcie foty a wy Grażyny ktore nigdy nie bylyscie na zagranicznych wakacjach i ekscytujące się jazda na desce, lajkujcie...hahaha.