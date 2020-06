Stanowcza Joanna Moro zapewnia: "NIE ZATRUDNIĘ OPIEKUNKI!"

kat 27 min. temu zgłoś do moderacji 19 7 Odpowiedz

Mam coś bardzo poważnego do powiedzenia. Lewandowscy na 100% mają umowę z pudelkiem, bo nikt inny nie ma aż tak wielu wpisów i to pozytywnych. Wyobrażacie sobie co trzeba mieć w głowie, żeby podpisać umowę z brukowcem i pokazywać CODZIENNIE swoje wymyślone życie, sprzedając przy tym prywatność własnego nowonarodzonego dziecka? Przecież do tego trzeba być intelektualną patologią, człowiekiem pozbawionym wyobraźni i moralności. I to są właśnie elity naszych czasów. Zobaczycie, że kolejne pokolenia będą wspominały nasze czasy jako haniebne, bo nie wierzę, że młodzi nie zmądrzeją. Zgadzacie się ze mną?