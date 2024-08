Strzaskana na mahoń Ewa Minge chwali się nagraniem w WYCIĘTYM kostiumie kąpielowym (WIDEO)

Ferdek 26 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

co te kobiety mają w głowach? urodę albo się ma albo nie i to nic nie zmieni, a z czasem uroda przemija i co wtedy? myślisz że operacje coś zmienią, może tylko na chwilę a później jest jeszcze gorzej, a te przyssawki do szyb co robicie, myślicie że mężczyznom to się podoba? przecież wyglądacie śmiesznie z tymi rybimi ustami, bo to nie jest naturalne