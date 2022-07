Sukces Tomasza Kammela: stał "6 metrów od Adele"! "Koszt biletów od 400 do 2500 ZŁOTYCH"

Tomasz "cud życia" Kammel , który od 25 lat (!) pracuje dla TVP, bardzo dba o to, by mieć wizerunek wyluzowanego brata-łaty. Gdy internet podbiły media społecznościowe, 51-latek regularnie pokazuje w nich, jak kocha swoją pracę i wyzwania, które wyznacza mu życie. W końcu Tomasz zajmuje się też biznesem motywacyjnym, a nawet napisał kilka poradników dotyczących wystąpień publicznych.

Skłonność do radosnego ekshibicjonizmu znalazła u Tomka ujście w miniony weekend, kiedy to prezenter pochwalił się na Instagramie wyprawą do Londynu. Szybko okazało się, że poleciał do Wielkiej Brytanii na koncert Adele w ramach BST Hyde Park Festival.