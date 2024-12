Susan Boyle zachwyciła w "Mam Talent". Potem zniknęła z mediów. Co u niej słychać i jak dziś wygląda?

Tak obecnie wygląda Susan Boyle. Gwiazda "Mam Talent" przeszła metamorfozę

Choć Susan po wspomnianym występie zdradziła w mediach społecznościowych, że nadal musi skupić się na swoim zdrowiu i rekonwalescencji, nie zrezygnowała ona z robienia tego, co kocha. Ubiegłego lata Boyle zaśpiewała na National Prayer Breakfast for Scotland w Edynburgu. Szczegóły jej medialnego powrotu nie są znane, wiadomo jednak, że artystka wiedzie obecnie spokojne życie w rodzinnej miejscowości w Szkocji, gdzie nadal szuka "tego jedynego".

Teraz kobieta jest nie do poznania, na co bez wątpienia wpłynęły nie tylko styliści czy pokaźny majątek, ale też zmiana nawyków żywieniowych wynikających z choroby. Jak podaje magazyn "People", Boyle ograniczyła spożywanie przetworzonego cukru, wprowadziła do diety więcej produktów bogatych w białko oraz zaczęła ćwiczyć. Dzięki temu udało jej się schudnąć ok. 23 kg.