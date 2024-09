Tak dziś wygląda pierwsza "Brzydula"! Ana Maria Orozco ma 51 lat i zachwyca urodą (FOTO)

Co dziś robi i jak wygląda gwiazda "Brzyduli"?

Prywatnie, Ana Maria Orozco jest mamą dwóch córek: 20-letniej Lucrecii i prawie 15-letniej Mii, które są owocem związku z argentyńskim muzykiem Martinem Quaglią. Ich małżeństwo trwało od 2005 do 2012 roku. Przeglądając aktualne zdjęcia aktorki, trudno uwierzyć, że lata temu to ona wcielała się w "aparatkę" z kultowego serialu. Co ciekawe, w tym roku serial powrócił na kolumbijskie ekrany. Nie mogło w nim zabraknąć także Any w roli Betty.