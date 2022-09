Sylwia Bomba pokazuje stare zdjęcie w bieliźnie: "To była moja NAJGORSZA FORMA" (FOTO)

Ola 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Po brzuchu widać że była robiona liposukcja czy jak to się tam zwie. Skóra tak się nie układa naturalnie w okolicy pępka. Tak więc to nie jest tylko zasługa ćwiczeń. Po 2 fajnie ze schudła dla zdrowia itd ale ile można ciągnąć swoją popularność na stracie wagi? To Sylwie właśnie różni od Ewy Mrozowskiej która na swoim Ig pokazuje przede wszystkim swoje makijaże a nie jakiś dziwny lans i gadanie w kólko o tym samym jak Sylwia. Podobno jest fotografem a na jej koncie ani 1 zdjęcia z sesji. W kółko tylko gada o tym ze schodla ile schudła i jak wyglądała kiedyś a jak teraz. To się robi już nudne.