Sylwia Bomba WE ŁZACH o pogrzebie byłego partnera: "Podeszli do mnie jego mama i syn. Przytulili mnie"

Podeszła do mnie osoba z bliskiego grona jego bliskiej rodziny i powiedziała: "Choć do nas". Oni - jego mama, jego syn - siedzieli na środku. Tak jak państwo młodzi czasem siedzą. Byli zaraz obok urny. I ja sobie nie wyobrażałam, że mogę tam siedzieć. To by było dopiero nieuczciwe. Ja byłam osobą w jego życiu. Dałam mu dziecko. On niestety nie zdecydował się walczyć o naszą relację, nasz związek, naszą rodzinę. Uważam, że zrobiłam wszystko tak, jak czułam.