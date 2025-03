Sylwia Peretti wyleguje się na plaży i wspomina syna: "Przetrwałam tragedię, lecz z tęsknoty powoli umieram"

"W lipcu 2023 roku w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły cztery osoby. Wśród ofiar był syn Sylwii Peretti.". A on akurat nie był przypadkiem sprawcą? Czy jego rajd po pijaku nie doprowadził do śmierci trzech osób i o mało co czwartej (pieszego)? Jaką on był ofiarą?